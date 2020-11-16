Huawei показала графику уровня видеокарт NVIDIA RTX для смартфонов

Называется новинка Phoenix, а ее демонстрация прошла в виде обыкновенного видеоролика, пишет Sparrowsnews. В нем компания показала сравнение своего детища с технологией Path Tracing. На видео можно увидеть, что при плюс-минус идентичном количестве сэмплов, разработка Huawei сумела показать заметно меньший уровень цифрового шума.

По словам разработчиков китайского техногиганта, все необходимые вычисления в реальном времени технология будет производить в специальном блоке, не перегружая процессор смартфона. Прямо сейчас же производитель телефонов вовсю сотрудничает с Unity и прочими компаниями, связанными с игровыми проектами, чтобы внедрить Phoenix во все современные игровые движки.