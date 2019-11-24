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Сегодня 12:01
Huawei показала, как должна была выглядеть камера iPhone 11 Pro
На примере своего смартфона
В сеть утекли первые фотографии нового смартфона от Huawei, а именно Huawei Nova 6 SE. Отличительной особенностью устройства можно назвать его квадратный модуль камеры, который представляет собой модифицированную копию камеры iPhone 11 Pro.
Так, камера Huawei Nova 6 SE выглядит намного гармоничнее за счет симметричного расположения четырех модулей. Пользователи полагают, что если бы Apple оформила камеру в iPhone 11 Pro аналогичным образом, то компании удалось бы избежать большого количества негодования, связанного с ее необычным дизайном.
Помимо опубликованного изображения в сети также появились некоторые данные о технических характеристиках устройства. Так, сообщается, что Huawei Nova 6 SE работает на базе процессора Kirin 810. Также стало известно, что смартфон оснащен поддержкой 40 Вт зарядкой, а также удобным боковым сканером отпечатков пальцев.