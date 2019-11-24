Huawei показала, как должна была выглядеть камера iPhone 11 Pro

Так, камера Huawei Nova 6 SE выглядит намного гармоничнее за счет симметричного расположения четырех модулей. Пользователи полагают, что если бы Apple оформила камеру в iPhone 11 Pro аналогичным образом, то компании удалось бы избежать большого количества негодования, связанного с ее необычным дизайном.