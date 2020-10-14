Huawei показала необычную камеру грядущего флагмана Mate 40

Постер с силуэтом новинки был опубликован в китайской части интернета, сообщает Gizmochina. Самое интересное, что на нем можно разглядеть необычную форму блока основной камеры Huawei Mate 40, который очень сильно сильно напоминает фигурировавшие ранее в сети патентные изображения китайской компании: