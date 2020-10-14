Телефоны
Сегодня 13:03
Huawei показала необычную камеру грядущего флагмана Mate 40
Судя по всему, смартфон получит по-настоящему свежий дизайн
Уже совсем скоро, 22 октября 2020 года, должен состояться анонс нового флагманского смартфона Huawei — Huawei Mate 40. Но незадолго до мероприятия, компания показала необычную камеру своего грядущего камерофона.
Постер с силуэтом новинки был опубликован в китайской части интернета, сообщает Gizmochina. Самое интересное, что на нем можно разглядеть необычную форму блока основной камеры Huawei Mate 40, который очень сильно сильно напоминает фигурировавшие ранее в сети патентные изображения китайской компании:
Напомним, что судя по последним данным, Huawei Mate 40 будет работать на базе собственного процессора компании Kirin 9000. К слову, вчера в сеть утекли результаты тестирования Huawei Mate 40 Pro в AnTuTu — смартфон смог набрать в бенчмарке рекордные 693,605 баллов.