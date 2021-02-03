Huawei показала новый складной флагман Mate X2 и назвала дату его анонса

Устройство будет представлено 22 февраля 2021 года, пишет Engadget. Точных данных о новинке не так уж и много, но, судя по тизер-постеру мероприятия, смартфон смогли «вылечить» от явного бугорка на месте сгиба экрана. Об этом достижении Huawei также сообщали инсайдеры чуть ранее.