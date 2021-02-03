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Huawei показала новый складной флагман Mate X2 и назвала дату его анонса
Скоро мы узнаем, все ли слухи касательно устройства подтвердятся
Вчера в сети появились слухи, согласно которым Huawei представит свой новый складной флагман — Mate X2 — до конца текущего месяца. А уже сегодня компания опубликовала официальный тизер, подтвердивший эту информацию.
Устройство будет представлено 22 февраля 2021 года, пишет Engadget. Точных данных о новинке не так уж и много, но, судя по тизер-постеру мероприятия, смартфон смогли «вылечить» от явного бугорка на месте сгиба экрана. Об этом достижении Huawei также сообщали инсайдеры чуть ранее.
Напомним, что более ранние утечки гласили, что Huawei Mate X2 будет построен на базе Kirin 9000. Так как у китайской компании осталось мало экземпляров чипа, новинка будет выпущена ограниченным тиражом.