Huawei показала складной смартфон Mate X6 за несколько дней до анонса

Компания уже опубликовала первые официальные изображения устройства, продемонстрировав его дизайн и варианты расцветки.

Mate X6 будет доступен в двух цветах: сером и красном. Версия в сером оформлении, вероятно, получит стеклянную заднюю панель, а красная — эко-кожаную. Внешний вид смартфона практически не отличается от предыдущей модели Mate X5.

На данный момент Huawei открыла предварительное бронирование Mate X6 в Китае. Смартфон выйдет в трех конфигурациях памяти: 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16ГБ/1ТБ. Цена пока не объявлена, как и основные технические характеристики устройства.

Напомним, что на днях топ-менеджер компании Ю Чэндун продемонстрировал флагманский Mate 70 Pro+, а Huawei уже отчиталась о миллионах предварительных заказов на новую линейку.