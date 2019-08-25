Huawei показала смартфон с четверной камерой на неделе моды Куала-Лумпур

Компания Huawei продемонстрировала новое пополнение серии Nova 5 на презентации We Are Nova в рамках неделе моды Куала-Лумпур.
Модель называется Nova 5T она дополняет серию, в которую уже вошли Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i, представленные в июне 2019 года.
Смартфон демонстрировался на подиуме и в стеклянной витрине, его не давали в руки публике или журналистам. Тем не менее, о нём сообщают следующее. Он заключён в переливающийся градиентный корпус и получил четверную основную камеру. Такая же камера используется во флагманском Honor 20.
Полноценный анонс Huawei Nova 5T ожидается совсем скоро —27 августа 2019 года.