Huawei показала смартфон с четверной камерой на неделе моды Куала-Лумпур

Смартфон демонстрировался на подиуме и в стеклянной витрине, его не давали в руки публике или журналистам. Тем не менее, о нём сообщают следующее. Он заключён в переливающийся градиентный корпус и получил четверную основную камеру. Такая же камера используется во флагманском Honor 20.

Полноценный анонс Huawei Nova 5T ожидается совсем скоро —27 августа 2019 года.