Huawei показала вживую флагманский Mate 70 Pro+ в необычной расцветке

Топ-менеджер компании Ю Чэндун опубликовал видео, в котором продемонстрировал флагманскую модель Mate 70 Pro+ в уникальной серой расцветке Gold Silver Brocade.

Задняя крышка устройства привлекает внимание необычной текстурой, создающей эффект металлического покрытия. Ожидается, что будут представлены и другие цветовые варианты.

Дизайн Mate 70 Pro+ выполнен в привычном стиле серии: массивный круглый блок камер с глянцевыми скругленными гранями корпуса. Она подчеркнута премиальными материалами и деталями.

В линейке Mate 70 будет три модели: базовая версия, Mate 70 Pro и Pro+.

В Китае уже открыта возможность бронирования смартфонов, и за первые сутки Huawei сообщила о 2 млн предварительных заказов. Цены пока держатся в секрете, но интерес к устройствам уже огромен.