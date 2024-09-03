Huawei покажет складывающийся втрое смартфон уже 10 сентября

По словам менеджера компании Ю Чэндуна, это будет «эпохальный продукт», на разработку которого ушло 5 лет. Он добавил, что устройство олицетворяет собой превращение научной фантастики в реальность.

До сих пор ни одна компания не выпустила коммерческий смартфон, складывающийся втрое. Хотя такие концепты уже демонстрировались, Huawei станет первой, кто представит подобное устройство широкой публике.