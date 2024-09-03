Huawei покажет складывающийся втрое смартфон уже 10 сентября

Опубликовано 03 сентября 2024, 07:311 мин.
Huawei покажет складывающийся втрое смартфон уже 10 сентябряОбошли Samsung на повороте
10 сентября Huawei планирует представить новый революционный смартфон, который складывается втрое.
Эта дата выбрана сразу после презентации Apple, что свидетельствует о высоких амбициях китайской компании. Huawei уверена, что её новинка сможет привлечь внимание к себе, несмотря на шум вокруг новых iPhone.
По словам менеджера компании Ю Чэндуна, это будет «эпохальный продукт», на разработку которого ушло 5 лет. Он добавил, что устройство олицетворяет собой превращение научной фантастики в реальность.
До сих пор ни одна компания не выпустила коммерческий смартфон, складывающийся втрое. Хотя такие концепты уже демонстрировались, Huawei станет первой, кто представит подобное устройство широкой публике.