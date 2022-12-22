20:31, 22 декабря 2022
1 мин.
Huawei полностью отказалась от своих процессоров KirinИз-за американских санкций
Компания Huawei полностью отказалась от своих процессоров Kirin из-за американских санкций. Китайская компания Huawei исчерпала запас мобильных чипов собственной разработки. Эти процессоры разрабатывало подразделение HiSilicon, а на рынке они были известны под брендом Kirin.
Фото: Cnbc.com
На фоне американских санкций, которые ввёл ещё Дональд Трамп, компания больше не может разрабатывать эти процессоры, и вовсе отказалась от них. Отмечается, что мировая доля этих устройств равна 0%.
При этом Huawei продолжает сотрудничество c Qualcomm, но обе компании ограничены санкциями. Это отражается на характеристиках чипов даже для флагманских смартфонов Huawei: компания может использовать только чипы с поддержкой 4G.