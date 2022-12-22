Huawei полностью отказалась от своих процессоров Kirin

На фоне американских санкций, которые ввёл ещё Дональд Трамп, компания больше не может разрабатывать эти процессоры, и вовсе отказалась от них. Отмечается, что мировая доля этих устройств равна 0%.

При этом Huawei продолжает сотрудничество c Qualcomm, но обе компании ограничены санкциями. Это отражается на характеристиках чипов даже для флагманских смартфонов Huawei: компания может использовать только чипы с поддержкой 4G.