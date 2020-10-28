Huawei пообещал раскрыть новую функцию флагмана Mate 40 на китайской презентации смартфона

По словам топ-менеджера, несмотря на анонс флагманской линейки Huawei Mate 40 в Европе на прошлой неделе, у компании запрятан туз в рукаве, который приберегли специально для анонса на родном рынке бренда. О чем именно идет речь, господин Чэндун не рассказал, но при этом он все же подогрел интерес заявлением о том, что неанонсированная функция “является одной из его любимых”.

Напомним, что предзаказ Mate 40 в Китае начался несколько дней назад, при этом первая партия на площадке JD.com была раскуплена всего лишь за 28 секунд.