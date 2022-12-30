Huawei попробует выпускать свои смартфоны под новым брендом для обхода американских санкций

Всё дело в том, что экспортные ограничения, наложенных на Huawei Соединёнными Штатами, не позволяют заводам, использующим американские технологии, поставлять 5G-чипы Huawei, даже если они разработаны самой компанией.

Сначала китайский бренд пытался справиться с проблемой путём выпуска 5G-чехлов. Теперь же она нашла новый выход из ситуации.

Сообщается, что французская компания Wiko переиздаст Huawei Nova 9 SE, назвав его Wiko 5G. Устройство будет практически полностью идентично оригинальной версии, за исключением чипа — в качестве процессора на этот раз будет использоваться Snapdragon 695, который поддерживает связь 5G.