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Huawei поставит улучшенный процессор в своем первом складном смартфоне

А также улучшенную камеру и более тяжелые комплектующие
Huawei анонсировала свой первый складной смартфон под названием Huawei Mate X еще зимой, на MWC 2019 в Барселоне. Однако запуск телефона несколько раз откладывался и даже сейчас, в конце лета, компания лишь обещает представить его в самое ближайшее время. Вполне вероятно, связано это с “железным” улучшением прорывного устройства от китайцев.

Так, согласно новым утечкам, окончательная версия Huawei Mate X, которая выйдет к концу этого года, будет поставляться с другим набором “внутренностей”, не тем, о которых компания заявляла в начале года. Например, смартфон будет работать на базе нового флагманского чипсета Kirin 990, который Huawei еще даже не представила официально. Кроме того, устройство будет поставляться с тройной основной камерой, имеющей те же характеристики, что мы видели в смартфонах линейки P30. Это заметное улучшение по сравнению с датчиками, установленными в серии Mate 20, которые изначально планировалось установить и в Mate X.

Huawei Mate X также снова прошел сертификацию TENAA. Так, вес смартфона увеличился по сравнению с прошлой сертификацией — теперь устройство весит 300 грамм вместо 287 грамм в начале года.

Напомним, что сначала запуск Huawei Mate X был отложен с мая на июнь, а затем с июня по сентябрь. Недавно сообщалось, что запуск смартфона снова отложен и теперь устройство появится в продаже уже в ноябре 2019 года.

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