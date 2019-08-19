Huawei поставит улучшенный процессор в своем первом складном смартфоне

Так, согласно новым утечкам, окончательная версия Huawei Mate X, которая выйдет к концу этого года, будет поставляться с другим набором “внутренностей”, не тем, о которых компания заявляла в начале года. Например, смартфон будет работать на базе нового флагманского чипсета Kirin 990, который Huawei еще даже не представила официально. Кроме того, устройство будет поставляться с тройной основной камерой, имеющей те же характеристики, что мы видели в смартфонах линейки P30. Это заметное улучшение по сравнению с датчиками, установленными в серии Mate 20, которые изначально планировалось установить и в Mate X.
Huawei Mate X также снова прошел сертификацию TENAA. Так, вес смартфона увеличился по сравнению с прошлой сертификацией — теперь устройство весит 300 грамм вместо 287 грамм в начале года.
Напомним, что сначала запуск Huawei Mate X был отложен с мая на июнь, а затем с июня по сентябрь. Недавно сообщалось, что запуск смартфона снова отложен и теперь устройство появится в продаже уже в ноябре 2019 года.