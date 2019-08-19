Huawei поставит улучшенный процессор в своем первом складном смартфоне

Huawei Mate X также снова прошел сертификацию TENAA. Так, вес смартфона увеличился по сравнению с прошлой сертификацией — теперь устройство весит 300 грамм вместо 287 грамм в начале года.

Напомним, что сначала запуск Huawei Mate X был отложен с мая на июнь, а затем с июня по сентябрь. Недавно сообщалось, что запуск смартфона снова отложен и теперь устройство появится в продаже уже в ноябре 2019 года.