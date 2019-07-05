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Huawei предпочтет Android вместо собственной системы

И все из-за любви к фанатам бренда
Когда США устроила гонения на Huawei, компания в числе прочего лишилась возможности использовать Android в своих смартфонах. Тогда в сети активно начали ходить слухи о том, что компания готовит собственную замену ОС от Google и что вот-вот она ее представит. Масла в огонь подливали и первые лица Huawei, заявляя о том, что компания и вправду последние 7 лет разрабатывает свою ОС параллельно работе с Android и что их вариант работает чуть ли не на 60% быстрее продукта от поискового гиганта.

Но вот Трамп раздобрел и договорился с главой Китая о снятии санкций с Huawei. Вот китайский гигант уже вроде как мало-помалу может начать пользоваться разработками американских компаний, в том числе и Android. Но что тогда дальше в области разработки собственной ОС? Отвечая на прямой вопрос о сложившейся ситуации, коммерческий директор Huawei Уолтер Джи заявил, что его компания остается “сфокусированной и очень приверженной тому, чтобы оставаться в экосистеме Android”. По его словам, компания внесла слишком большой вклад в развитие Android за последние десять лет, чтобы сейчас прекратить работу с продуктом от Google. Он также отметил, что Huawei всегда ставит “потребительский опыт” в качестве приоритета и потому, несмотря на разногласия с правительством США, не делает резких движений, которые могли бы испортить отношения с пользователями.

Напомним, что хоть Дональд Трамп и сказал, что США с Китаем заключили перемирие в торговой войне, на деле все не так просто. Так, американские компании, желающие работать с Huawei, все еще должны просить на то разрешения у соответствующих органов, а каждое такое обращение рассматривается максимально внимательно.

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