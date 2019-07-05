Huawei предпочтет Android вместо собственной системы

Но вот Трамп раздобрел и договорился с главой Китая о снятии санкций с Huawei. Вот китайский гигант уже вроде как мало-помалу может начать пользоваться разработками американских компаний, в том числе и Android. Но что тогда дальше в области разработки собственной ОС? Отвечая на прямой вопрос о сложившейся ситуации, коммерческий директор Huawei Уолтер Джи заявил, что его компания остается “сфокусированной и очень приверженной тому, чтобы оставаться в экосистеме Android”. По его словам, компания внесла слишком большой вклад в развитие Android за последние десять лет, чтобы сейчас прекратить работу с продуктом от Google. Он также отметил, что Huawei всегда ставит “потребительский опыт” в качестве приоритета и потому, несмотря на разногласия с правительством США, не делает резких движений, которые могли бы испортить отношения с пользователями.

Напомним, что хоть Дональд Трамп и сказал, что США с Китаем заключили перемирие в торговой войне, на деле все не так просто. Так, американские компании, желающие работать с Huawei, все еще должны просить на то разрешения у соответствующих органов, а каждое такое обращение рассматривается максимально внимательно.