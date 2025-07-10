HUAWEI представил глобальные смартфоны Pura 80 с рекордно качественными зум-камерами

Главной фишкой стали камеры: в Pura 80 Ultra — сразу два телеобъектива с сенсорами, поддерживающими зум до 10x без потери качества. А дюймовый основной сенсор Pura 80 Pro обещает реалистичную цветопередачу даже при слабом освещении.

Технология XMAGE с фирменными фильтрами и 4K-видеосъёмкой делает устройства особенно привлекательными для мобильных фотографов.

Оба смартфона получили аккумулятор ёмкостью 5170 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки: 100 Вт по кабелю и 80 Вт по воздуху. Среди новых функций — умная кнопка быстрого доступа и улучшенное AI-шумоподавление во время звонков.

Корпус Ultra-модели защищён стеклом Kunlun Glass 2 поколения — оно в 25 раз прочнее при падении и в 16 раз устойчивее к царапинам. Смартфоны доступны в фирменном красном цвете с золотыми акцентами.