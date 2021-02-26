Huawei представил удешевленную версию смартфона P40

Huawei P40 4G получил Full HD+ OLED дисплей на 6,1 дюймов с частотой обновления 60 Гц и подэкранным сканером отпечатком пальцев. Работает аппарат на базе Kirin 990 4G с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор смартфона рассчитан на 3800 мАч. Также имеется поддержка быстрой зарядки на 22,5 Вт. Что касается фотовозможностей, новинка оборудована трехмодульной основной камерой на 50, 16 и 8 Мп и фронтальной на 32 Мп.

На китайском рынке Huawei P40 4G оценили в 3988 юаней или 46 тыс рублей. Напомним, что модель с 5G стоит на 80 долларов больше.