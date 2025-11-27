HUAWEI представила чехол с микронасосом для жидкостного охлаждения

Чехол выполнен из полиуретана с окошком на задней панели, демонстрирующим внутренние компоненты системы охлаждения. Встроенное высокоточное устройство, оснащенное микронасосом и теплопоглощающим слоем, обеспечивает быстрый отвод тепла.

«Умная» система охлаждения автоматически включается и выключается в зависимости от температуры устройства и режима использования, не требуя вмешательства пользователя. Питание чехла осуществляется с помощью обратной беспроводной зарядки, что исключает необходимость использования внешних кабелей и элементов питания.

Стоит это решение 299 юаней — 3295 рублей.