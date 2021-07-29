Huawei представила долгожданные флагманские смартфоны P50 и P50 Pro

Huawei представила долгожданные флагманские смартфоны P50 и P50 ProПолучилось интересно, но без особых сюрпризов
Отличия между моделями есть, но они не кардинальные. Так, «младшая» модификация получила 6,5-дюймовый Full HD+ AMOLED-дисплей с частотой обновлений 90 Гц, в то время как «старшая» — 6,6-дюймовую изогнутую панель с обновлением 120 Гц.
Фронтальная камера в обеих моделях на 13 Мп. А вот основные блоки уже отличаются. Так, в Huawei P50 камера тройная на 50, 12 и 13 Мп. Имеется 50-кратный цифровой зум и пятикратный оптический.
А вот у Huawei P50 Pro основная камера имеет четыре модуля на 50, 64, 40 и 13 Мп. Цифровой зум 200-кратный, а оптический — 3,5-кратный.
Работают новинки на базе HarmonyOS 2.0, которую компания представила ещё в прошлом месяце. Устройства защищены от воды и пыли по стандарту IP68, а в их основе лежит чип Snapdragon 888. В некоторых регионах Huawei будет оснащать Pro-версию фирменным чипом Kirin 9000.
Huawei P50 будет представлен в версиях 8/128 и 8/256 ГБ с аккумулятором на 4100 мАч (и быстрой зарядкой на 66 Вт).
Huawei P50 Pro, в свою очередь, получит модификации как с 8, так и с 12 ГБ оперативной памяти, а также от 256 до 512 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора составит 4360 мАч. Также будет поддержка быстрой зарядки на 66 Вт.
На данный момент нет никакой информации ни о ценах, ни о дате старта продаж устройств.