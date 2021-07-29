Huawei представила долгожданные флагманские смартфоны P50 и P50 Pro

Отличия между моделями есть, но они не кардинальные. Так, «младшая» модификация получила 6,5-дюймовый Full HD+ AMOLED-дисплей с частотой обновлений 90 Гц, в то время как «старшая» — 6,6-дюймовую изогнутую панель с обновлением 120 Гц.

Фронтальная камера в обеих моделях на 13 Мп. А вот основные блоки уже отличаются. Так, в Huawei P50 камера тройная на 50, 12 и 13 Мп. Имеется 50-кратный цифровой зум и пятикратный оптический.