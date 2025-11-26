HUAWEI представила флагманский смартфон Mate 80 Pro с 48 Мп макро и аккумулятором на 5750 мАч

Аппарат получил тройную камеру: основной модуль 50 Мп с диафрагмой f/1,4–f/4,0, 48‑мегапиксельный макро‑телевик с шестикратным оптическим зумом и 40‑Мп ультраширик.

Оптимизированный алгоритм Maple Leaf должен улучшить цветопередачу. Ёмкость батареи составляет 5750 мАч, поддерживаются проводная зарядка на 66 Вт и 100 Вт и беспроводная зарядка на 50 Вт и 80 Вт.

Смартфон умеет делать спутниковые звонки и отправлять сообщения через BeiDou, работает с экстренной связью на частоте 700 МГц. Корпус выполнен в фирменном дизайне с двойным кольцом, защищён по стандартам IP68 и IP69, поддерживает Wi‑Fi 7+ и оснащён ИК‑датчиком.