Флагманские смартфоны серии Honor 30 официально представлены в России

Все три смартфона ориентированы на качественную съемку фото и видео, при этом каждая модель отличается от другой модулями камер, а также прочим “внутренним наполнением”.

Так, Honor 30 Pro+ работает на базе флагманского процессора Kirin 990 и имеет поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G. Также устройство оснащено большим 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+. Основная камера смартфона представлена тройным модулем на 50, 16 и 8 МП, а фронтальная — 32 и 8 Мп модулем, расположенным в аккуратном вырезе в дисплее. Оперативной памяти в смартфоне 8 ГБ, в то время как постоянной — 256 ГБ. Из интересного стоит отметить наличие автофокусировки во фронтальной камере, а также стереодинамики. Емкость аккумулятора Honor 30 Pro+ составляет 4 000 мАч, имеется поддержка технологии MagicLink для быстрой связки с фирменными ноутбуками компании. А ещё в смартфон внедрён голосовой помощник Яндекс "Алиса" на уровне системы (вместо стандартного в таких случаях Google-Ассистента).