Флагманские смартфоны серии Honor 30 официально представлены в России
Все три смартфона ориентированы на качественную съемку фото и видео, при этом каждая модель отличается от другой модулями камер, а также прочим “внутренним наполнением”.
Так, Honor 30 Pro+ работает на базе флагманского процессора Kirin 990 и имеет поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G. Также устройство оснащено большим 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+. Основная камера смартфона представлена тройным модулем на 50, 16 и 8 МП, а фронтальная — 32 и 8 Мп модулем, расположенным в аккуратном вырезе в дисплее. Оперативной памяти в смартфоне 8 ГБ, в то время как постоянной — 256 ГБ. Из интересного стоит отметить наличие автофокусировки во фронтальной камере, а также стереодинамики. Емкость аккумулятора Honor 30 Pro+ составляет 4 000 мАч, имеется поддержка технологии MagicLink для быстрой связки с фирменными ноутбуками компании. А ещё в смартфон внедрён голосовой помощник Яндекс "Алиса" на уровне системы (вместо стандартного в таких случаях Google-Ассистента).
Вторым представленным устройством компании оказался Honor 30. “Сердцем” девайса выступает процессор Kirin 985, а в качестве экрана выступает 6,53-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+. Основная камера имеет уже четыре модуля, на 40, 8, 8 и 2 Мп, в то время как фронтальная камера одинарная — на 32 Мп. Емкость аккумулятора смартфона также составляет 4 000 мАч, при этом поддержка фирменной технологии MagicLink (упрощённого соединения с ноутбуками Honor и Huawei) тоже на месте. Оперативной памяти в Honor 30 немалые 8 ГБ, а вот количество постоянной памяти можно выбрать: либо 128 ГБ, либо 256 ГБ.
Ну и последним из показанных смартфонов на сегодняшней презентации является Honor 30S. Устройство может похвастаться платформой Kirin 820, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, а также оперативной памятью на 8 ГБ и постоянной памятью на 256 ГБ. Основная камера тут также состоит из четырех модулей на 64, 8, 2 и 2 Мп, при этом фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4 000 мАч, а сканер отпечатка пальцев в Honor 30S расположен на боковой части устройства.
Honor 30 поступит в продажу 5 июня по цене 34990 рублей за вариант с 8/128 Гбайт и 39990 рублей за 8/256 Гбайт
Продажи Honor 30 Pro+ стартуют 5 июня в единственном варианте с 8/256 Гбайт памяти по цене 54990 рублей
Цены и дата начала продаж смартфона Honor 30S будут объявлены позднее.