Huawei представила глобальную версию тройного складного смартфона Mate XT Ultimate Design в Малайзии

В разложенном виде устройство имеет экран диагональю 10.2 дюйма и толщину всего 3.6 мм. Экран можно складывать как внутрь, так и наружу, а гибкое стекло площадью 322 см² обеспечивает прочность.

Камера оснащена системой XMAGE с регулируемой диафрагмой f/1.4–f/4.0.

Вместе с Mate XT представили:

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Предзаказ на смартфон Mate XT Ultimate Design стартует 18 февраля.