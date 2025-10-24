HUAWEI представила HarmonyOS 6 — известны и первые устройства, которые обновятся

Интерфейс получил динамичные анимации и «умную» подсветку, подстраивающуюся под действия пользователя — например, при редактировании фото или активации голосового помощника.

Экран блокировки теперь поддерживает AIGC-обои, создаваемые на основе шрифта и стиля владельца. Новый движок Ark Engine ускоряет запуск приложений на 11%, рендеринг страниц на 21% и загрузку контента на 30%.

Система стала лучше работать с другими устройствами HUAWEI: файлы можно передавать касанием или перетаскиванием, а смартфон и ПК — обмениваться данными напрямую.