HUAWEI представила Mate XTs — новую трикладушку с 10,2″ экраном, Kirin 9020 и поддержкой стилуса

HUAWEI представила Mate XTs — новую трикладушку с 10,2″ экраном, Kirin 9020 и поддержкой стилусаSamsung, твоя очередь
Новинка получила 10,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 3184 × 2232 пикселя и поддержкой адаптивной частоты обновления до 90 Гц.
В сложенном виде доступны режимы с диагональю 6,4 и 7,9 дюйма. Толщина отдельных слоёв дисплея всего 0,02 мм, а шарнирный механизм из авиационной стали стал прочнее на 20–30%.
Смартфон работает на процессоре Kirin 9020, что дало прирост производительности до 36%. Аккумулятор ёмкостью 5600 мАч поддерживает зарядку 66 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводной технологии.
Есть поддержка спутниковой связи, тройного деления экрана и «многозадачности уровня ПК». Mate XTs также получил поддержку стилуса M-Pen 3 для заметок, аннотаций и управления презентациями.
Камера включает четыре сенсора: 50 Мп с переменной диафрагмой, 40 Мп сверхширокоугольный, 12 Мп телеобъектив с оптическим зумом и мультиспектральный модуль для точной цветопередачи.
Продажи стартуют 12 сентября по цене от 17 999 юаней (около $2500).