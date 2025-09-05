HUAWEI представила Mate XTs — новую трикладушку с 10,2″ экраном, Kirin 9020 и поддержкой стилуса

Новинка получила 10,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 3184 × 2232 пикселя и поддержкой адаптивной частоты обновления до 90 Гц.

В сложенном виде доступны режимы с диагональю 6,4 и 7,9 дюйма. Толщина отдельных слоёв дисплея всего 0,02 мм, а шарнирный механизм из авиационной стали стал прочнее на 20–30%.

Смартфон работает на процессоре Kirin 9020, что дало прирост производительности до 36%. Аккумулятор ёмкостью 5600 мАч поддерживает зарядку 66 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводной технологии.