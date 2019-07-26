Huawei представила мощный смартфон среднего класса с четверной камерой

Компания Huawei представила в Китае новый смартфон. Huawei Nova 5i Pro относится к среднему ценовому сегменту, но получил особенности совсем недавно свойственные только флагманам.

Смартфон оснащается 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), фронтальная камера на 32 Мп размещена в отверстии в экране, основная камера получила четыре модуля 48+8+2+2 Мп, сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 810, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения карточками формата microSD.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.1. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS, есть порт USB Type-C. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Huawei Nova 5i Pro предлагается в синем, зелёном и чёрном по цене от 319 до 406 долларов, в зависимости от выбранного объёма памяти. Продажи в Китае начнутся со второго августа 2019 года.