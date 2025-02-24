HUAWEI представила недорогой смартфон Nova 12z с OLED-экраном и камерой на 108 Мп

Устройство ориентировано на средний сегмент, предлагая мощную камеру и стильный дизайн по доступной цене — около €290.

Главной особенностью Nova 12z стала 108-мегапиксельная основная камера, дополненная 2-мегапиксельным сенсором глубины. Фронтальная камера на 32 Мп обещает качественные селфи и видеозвонки.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре, но без поддержки 5G, что может стать ограничением для пользователей.