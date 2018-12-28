Huawei представила недорогой смартфон P Smart (2019)

Компания Huawei представила смартфон P Smart (2019) в Европе. Это недорогая модель с двойной камерой и безрамочным дизайном с каплевидным вырезом.

Смартфон оснащается 6,21-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой 13+2 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч.

Аппаратной основой стал процессор Kirin 710, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС. Размеры составляют 155,2 х 73,4 х 8 мм, а вес — 160 граммов.

Смартфон Huawei P Smart (2019) предлагается в чёрном и градиентном синем цветовых вариантах по цене 249 евро. Продажи начнутся 2 января 2019 года.