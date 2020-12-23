Huawei представила недорогой смартфон с большим аккумулятором и новым процессором

Новинка получила Full HD+ экран на 6,67 дюймов, который занимает 90,3% площади фронтальной части. В центральной верхней части расположилась селфи-камера на 16 Мп. В качестве основной камеры выступают четыре модуля на 48, 8, 2 и 2 Мп. Huawei Enjoy 20 SE оснастили большим аккумулятором на 5000 мАч. Кроме того, устройство поддерживает быструю зарядку на 22,5 Вт. Таким образом, 10 минутной зарядки будет достаточно для просмотра двухчасового видео на смартфоне.

Стоимость Huawei Enjoy 20 SE в модификации на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти составляет 198 долларов, тогда как модель на 8/128 ГБ оценили в 229 долларов.