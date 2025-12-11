Huawei представила новую серию устройств для глобального рынка

Флагманский складной смартфон Mate X7 стал главным устройством презентации. Устройство получило корпус с покрытием из нановолокон в белом цвете, а также варианты из искусственной кожи в черном и красном цветах. Смартфон оснащен обновленной системой камер второго поколения, которая включает HDR-объектив, ультраширокоугольный объектив и телеобъектив для макросъемки. Поддерживается HDR-видео с экспозиционным числом 17,5.

По заявленным данным, цветопередача камеры увеличена на 43%. Конструкция включает внешний экран из стекла Kunlun, оптимизированный поворотный механизм и трехслойную композитную структуру. Для охлаждения используется испарительная камера SuperCool площадью 3550 мм² и графеновая система отвода тепла. Аккумулятор имеет емкость 5600 мА·ч.