Huawei представила новые смартфоны-фотофлагманы Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+
Так, Honor 30 (самая младшая модель в линейке) работает на базе фирменного процессора Kirin 985, новинка представляет из себя облегченную версию прошлогоднего Kirin 990. Также смартфон оснащен 6,53-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и 32-мегапиксельной фронтальной камерой, врезанной прямо в дисплей. Оперативной памяти в новинке от 6 до 8 ГБ, в то время как постоянной до 256 ГБ. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4 000 мАч, при этом, что интересно, также имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Основная камера Honor 30 состоит сразу из четырех модулей: основного на 40 Мп, ультраширокоугольного на 8 Мп, 2 Мп для макросъемки и перископической камеры.
Honor 30 Pro работает на базе процессора Kirin 990, имеет уже 6,57-дюймовый изогнутой OLED-дисплей со встроенным в экран сканером отпечатка пальцев. Двойная фронтальная камера также “внедрена” в дисплей. На задней стороне смартфона расположилась тройная основная камера на 40 и 16 Мп, а также одну камеру-перископ. Помимо этого в Honor 30 Pro имеется 50-кратный цифровой зум, 10-кратный гибридный зум и 5-кратный оптический. Honor 30 Pro+ отличается от предыдущей модели увеличенной до 90 Гц частотой экрана, а также наличием модуля в основной камере на 50 Мп.
Цена на новинки следующая: Honor 30 в версии на 6/128 ГБ обойдется в 425 долларов или 32 тыс рублей, версия на 8/128 ГБ обойдется в 453 доллара или 34 тыс рублей, а версия на 8/256 ГБ оценена в 495 долларов или 37 тыс рублей. Honor 30 Pro на 8/128 ГБ оценен в 566 долларов или 42 тыс рублей, а версия на 8/256 ГБ будет продаваться уже за 623 долларов или 46,5 тыс рублей. Самым дорогим оказался Honor 30 Pro+: за него попросят 708 долларов или 53 тыс рублей и 778 долларов или 58 тыс рублей за версию 8/256 ГБ и 12/256 ГБ соответственно. Продажи всех трех смартфонов стартуют уже 21 апреля.