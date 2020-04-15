Huawei представила новые смартфоны-фотофлагманы Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+

Цена на новинки следующая: Honor 30 в версии на 6/128 ГБ обойдется в 425 долларов или 32 тыс рублей, версия на 8/128 ГБ обойдется в 453 доллара или 34 тыс рублей, а версия на 8/256 ГБ оценена в 495 долларов или 37 тыс рублей. Honor 30 Pro на 8/128 ГБ оценен в 566 долларов или 42 тыс рублей, а версия на 8/256 ГБ будет продаваться уже за 623 долларов или 46,5 тыс рублей. Самым дорогим оказался Honor 30 Pro+: за него попросят 708 долларов или 53 тыс рублей и 778 долларов или 58 тыс рублей за версию 8/256 ГБ и 12/256 ГБ соответственно. Продажи всех трех смартфонов стартуют уже 21 апреля.