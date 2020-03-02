Huawei представила новый бюджетный смартфон с большим аккумулятором

Смартфон работает на базе MediaTek Helio P35 с частотой 2,3 ГГц. Кроме того, устройство получило энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч, а также 6,3-дюймовый IPS экран, который, к слову, занимает 88,4% площади всей передней панели. Huawei Enjoy 10e оснащен двухмодульной камерой на 13 Мп, а также селфи-камерой на 8 Мп.

Известно,что модификация на 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти продается всего за 135 долларов или 8,9 тыс рублей, тогда как старшая версия на 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти стоит порядка 165 долларов или 10,9 тыс рублей.