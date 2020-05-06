Huawei представила новый недорогой смартфон с "запрещенными" сервисами Google
Производителю удалось установить продукцию поискового гиганта в своей новинке по старой, уже проверенной, схеме: смартфон работает на “железе”, сочетание которого разрешает компании оснащать девайс Google сервисами, обходя тем самым запрет правительства США.
Что же до этого самого “железа”, то смартфон построен на базе процессора Kirin 710, имеет 4 ГБ оперативной и от 64 до 128 ГБ постоянной памяти. Основная камера представлена двойным модулем на 48 и 2 Мп, фронтальная камера также представлена двойным модулем на 8 и 2 Мп.
Емкость аккумулятора новинки составляет 4 000 мАч, при этом для зарядки используется устаревший MicroUSB-порт. Работает смартфон на базе Android 9 с установленной поверх оболочкой EMUI 9.1. К сожалению, точная цена и дата старта продаж неизвестна, но учитывая, какой процессор установлен в девайсе, можно с уверенностью говорить о том, что Huawei Y8s окажется недорогим смартфоном.