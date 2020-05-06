Huawei представила новый недорогой смартфон с "запрещенными" сервисами Google

Производителю удалось установить продукцию поискового гиганта в своей новинке по старой, уже проверенной, схеме: смартфон работает на “железе”, сочетание которого разрешает компании оснащать девайс Google сервисами, обходя тем самым запрет правительства США.

Что же до этого самого “железа”, то смартфон построен на базе процессора Kirin 710, имеет 4 ГБ оперативной и от 64 до 128 ГБ постоянной памяти. Основная камера представлена двойным модулем на 48 и 2 Мп, фронтальная камера также представлена двойным модулем на 8 и 2 Мп.