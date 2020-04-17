Huawei представила новый смартфон на старом процессоре, но с поддержкой сервисов Google

Так, Honor 9X Lite (так называется новинка) будет работать на базе фирменного процессора Kirin 710, который сама компания представила еще в середине 2018 года. Сделано это, судя по всему, для того, чтобы иметь законное право использовать в устройстве сервисы Google — те самые, на отсутствие которых жалуются владельцы более современных флагманов по типу Huawei Mate 30 Pro и Huawei P40 Pro.