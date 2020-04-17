Huawei представила новый смартфон на старом процессоре, но с поддержкой сервисов Google
Так, Honor 9X Lite (так называется новинка) будет работать на базе фирменного процессора Kirin 710, который сама компания представила еще в середине 2018 года. Сделано это, судя по всему, для того, чтобы иметь законное право использовать в устройстве сервисы Google — те самые, на отсутствие которых жалуются владельцы более современных флагманов по типу Huawei Mate 30 Pro и Huawei P40 Pro.
В целом, по характеристикам Honor 9X Lite ситуация следующая: смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, имеет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Имеется поддержка microSD-карт. Фронтальная камера на 16 Мп расположена в “челке”, в то время как основная камера получила более современный дизайн и главный модуль на 48 Мп. Работает устройство на базе Android 9 Pie с установленной поверх фирменной оболочкой EMUI 9. Емкость аккумулятора Honor 9X Lite составляет 3 750 мАч, при этом имеется поддержка 10-ваттной проводной зарядки. Для предзаказа смартфон будет доступен уже с 30 апреля, продажи же начнутся с 14 мая. Цена устройства — 199 евро.