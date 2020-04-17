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Huawei представила новый смартфон на старом процессоре, но с поддержкой сервисов Google

Компания уже третий год использует Kirin 710 в своих новых устройствах
Ходившие последние несколько недель слухи подтвердились — Huawei и вправду представила свой новый смартфон под брендом Honor, который при этом работает на старом процессоре, но имеет поддержку сервисов Google.

Так, Honor 9X Lite (так называется новинка) будет работать на базе фирменного процессора Kirin 710, который сама компания представила еще в середине 2018 года. Сделано это, судя по всему, для того, чтобы иметь законное право использовать в устройстве сервисы Google — те самые, на отсутствие которых жалуются владельцы более современных флагманов по типу Huawei Mate 30 Pro и Huawei P40 Pro.

В целом, по характеристикам Honor 9X Lite ситуация следующая: смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, имеет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Имеется поддержка microSD-карт. Фронтальная камера на 16 Мп расположена в “челке”, в то время как основная камера получила более современный дизайн и главный модуль на 48 Мп. Работает устройство на базе Android 9 Pie с установленной поверх фирменной оболочкой EMUI 9. Емкость аккумулятора Honor 9X Lite составляет 3 750 мАч, при этом имеется поддержка 10-ваттной проводной зарядки. Для предзаказа смартфон будет доступен уже с 30 апреля, продажи же начнутся с 14 мая. Цена устройства — 199 евро.

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