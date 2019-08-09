Huawei представила оболочку EMUI на ещё невыпущенном Android

Компания Huawei представила сегодня не только собственную операционную систему Harmony OS, но и следующую версию фирменной оболочки EMUI 10, которая основана на самой новой версии Android.
EMUI 10 на базе Android 10 Q будет доступна для смартфонов Huawei и Honor. Она приносит ускоренную на 60% технологию графического ускорения GPU Turbo, более чем на 70% Turbo Link, которая ускоряет работу в сетях Wi-Fi и 4G, и 20% в прошивках на файловой системе EROFS.
Также оболочка принесёт переработанный пользовательский интерфейс, новые функции искусственного интеллекта, упрощённое управление контентом и звонками на разных устройствах — от смарт-часов до телевизоров, когда звонок можно будет принять на любом подходящем устройстве экосистемы Huawei или Honor.
Публичное бета-тестирование EMUI 10 начнётся 8 сентября 2019 года на устройствах серии Huawei P30. В конце сентября прошивка станет доступна для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate20 X и Mate20 RS Porsche Design. Оболочка Magic UI 3.0 на Android 10 (Q) тоже начнёт распространяться в сентябре Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.