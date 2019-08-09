Huawei представила оболочку EMUI на ещё невыпущенном Android

EMUI 10 на базе Android 10 Q будет доступна для смартфонов Huawei и Honor. Она приносит ускоренную на 60% технологию графического ускорения GPU Turbo, более чем на 70% Turbo Link, которая ускоряет работу в сетях Wi-Fi и 4G, и 20% в прошивках на файловой системе EROFS.

Также оболочка принесёт переработанный пользовательский интерфейс, новые функции искусственного интеллекта, упрощённое управление контентом и звонками на разных устройствах — от смарт-часов до телевизоров, когда звонок можно будет принять на любом подходящем устройстве экосистемы Huawei или Honor.