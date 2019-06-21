Huawei представила первые смартфоны на сверхмощном процессоре для искусственного интеллекта

Компания Huawei представила сегодня в Китае на специальном мероприятии смартфоны серии Nova 5. В неё вошли Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i.
Самая мощная модель Nova 5 Pro оснащается 6,39-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 32-мегапиксельной селфи-камерой, основной четверной камерой 48+16+2+2 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Kirin 980, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge мощностью 40 Вт. Цена составляет 435 долларов за 8+128 ГБ и 500 долларов 8+256 ГБ. Поставки начнутся 28 июня.
Стандартная версия Nova 5 базируется на новом процессоре Huawei — восьмиядерном Kirin 810. Он относится к среднему уровню, но благодаря модулю нейронных вычислений (Neural Processing Unit), она может сравниться с флагманским Kirin 980 на задачах с использованием искусственного интеллекта. Помимо процессора и аккумулятора на 3500 мАч, характеристики совпадают с Nova 5 Pro. Цена составляет 407 долларов за версию 8+128 ГБ.
Nova 5i построен на базе Kirin 710 и получил «дырявый» экран с селфи-камерой на 24 Мп, основная четверная камера обладает разрешением 24+8+2+2 Мп, аккумулятор — 4000 мАч. Цена — 290 долларов и 320 долларов за 6+128 и 8+128 ГБ.