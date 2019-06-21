Huawei представила первые смартфоны на сверхмощном процессоре для искусственного интеллекта

Стандартная версия Nova 5 базируется на новом процессоре Huawei — восьмиядерном Kirin 810. Он относится к среднему уровню, но благодаря модулю нейронных вычислений (Neural Processing Unit), она может сравниться с флагманским Kirin 980 на задачах с использованием искусственного интеллекта. Помимо процессора и аккумулятора на 3500 мАч, характеристики совпадают с Nova 5 Pro. Цена составляет 407 долларов за версию 8+128 ГБ.