HUAWEI представила раскладушку Mate X7: новый дизайн, Kirin 9030 Pro и яркие LTPO‑экраны

Главное новшество — процессор Kirin 9030 Pro, который на 42% ускоряет работу и повышает энергоэффективность.

Чип построен по устаревшему техпроцессу, но компания компенсирует это интеграцией HarmonyOS 6.0, оптимизируя взаимодействие «железа», софта и облака. К тому же в Pro‑версии чипа добавили два дополнительных потока: у 9030 Pro 9 ядер и 14 потоков против 12 потоков у обычного Kirin 9030.

Новая раскладушка получила тонкий корпус, яркий LTPO‑экран с повышенной частотой обновления и обновлённый шарнир, который выдерживает больше циклов складывания.