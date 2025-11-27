HUAWEI представила раскладушку Mate X7: новый дизайн, Kirin 9030 Pro и яркие LTPO‑экраны

HUAWEI представила раскладушку Mate X7: новый дизайн, Kirin 9030 Pro и яркие LTPO‑экраныИнтересная получилась новинка
Главное новшество — процессор Kirin 9030 Pro, который на 42% ускоряет работу и повышает энергоэффективность.
Чип построен по устаревшему техпроцессу, но компания компенсирует это интеграцией HarmonyOS 6.0, оптимизируя взаимодействие «железа», софта и облака. К тому же в Pro‑версии чипа добавили два дополнительных потока: у 9030 Pro 9 ядер и 14 потоков против 12 потоков у обычного Kirin 9030.
Новая раскладушка получила тонкий корпус, яркий LTPO‑экран с повышенной частотой обновления и обновлённый шарнир, который выдерживает больше циклов складывания.
Цена новинки стартует с 13 000 юаней за версию 16/512 ГБ (около 145 000 рублей).
В условиях санкций, HUAWEI делает ставку на собственные чипы и экосистему, подчёркивая независимость от американских технологий. И у нее это, на удивление, отлично получается.