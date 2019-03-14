Huawei представила смартфон Nova 4e с 32-мегапиксельной фронтальной камерой

Аппаратной основой стал процессор Kirin 710, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3340 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт.

Размеры составляют 152,9 х 72,7 х 7,4 мм, а вес — 159 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0, есть технология графического ускорения GPU Turbo 2.0. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.

Huawei Nova 4e предлагается в чёрном, белом и градиентном синем цветах за 297 долларов за 4+128 ГБ и 342 долларов за 6+128 ГБ. Продажи в Китае начинаются уже сегодня.

Официальный дебют европейской версии Huawei P30 Lite может состояться вместе с Huawei P30 и P30 Pro на мероприятии, которое пройдёт в Париже 26 марта 2019 года.