Huawei представила свой первый массовый 5G-смартфон

Компания Huawei представила официально свой первый массовый смартфон для сотовых сетей пятого поколения 5G. Им стал Mate 20 X 5G.

Складной смартфон Huawei Mate X с гибким дисплеем тоже поддерживает 5G, но он стоит порядка 2600 долларов и сроки выпуска пока не точны, известно лишь, что это произойдёт «летом».

Смартфон Huawei Mate 20 X 5G более доступен, если 999 фунтов стерлингов, что составляет порядка 1278 долларов, можно назвать доступной ценой. Продажи в Великобритании стартуют в июне.

Оригинальная модель Huawei Mate 20 X продаётся с прошлого года наравне с Mate 20 и Mate 20 Pro. Во время пресс-конференции глава компании показал новую вариацию Huawei Mate 20 X 5G, как не трудно догадаться с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

В отличие от других производителей, у прошлогодних флагманов Huawei Mate 20 уже используется процессор с поддержкой модема Balong 5000 5G. Таким образом, компании не пришлось дожидаться готовности нового процессора для запуска 5G.

В Huawei Mate 20 X был добавлен модем Balong 5000 и вот, готова модель Mate 20 X 5G. Других изменений не понадобилось, поскольку Mate 20 X ориентирован на игры и получил ёмкий аккумулятор 5000 мАч, что также важно для 5G. Это может означать, что новая версия окажется не сильно дороже стандартной модели.