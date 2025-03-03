Телефоны
Опубликовано 03 марта 2025, 20:42
1 мин.

Huawei представила тройной складной смартфон Mate XT Ultimate Design на выставке электроники MWC 2025

Глобальную версию нашумевшего гаджета
На выставке MWC 2025, которая проходит в Барселоне, компания Huawei представила глобальную версию тройного складного смартфона Huawei Mate XT. Это первый в мире коммерческий смартфон с тройным экраном, который складывается как внутрь, так и наружу. Устройство оснащено камерой с 10-ступенчатой регулируемой диафрагмой.
Huawei представила тройной складной смартфон Mate XT Ultimate Design на выставке электроники MWC 2025

© Huawei

Кроме того, смартфон предлагает возможность просмотра трехмерного контента без 3D-очков. Huawei также продемонстрировал другие новинки, включая смартфоны серии Huawei Mate 70, которые предлагают ультрареалистичную съемку с точной цветопередачей.

Компания также представила улучшенные носимые устройства, такие как Huawei WATCH GT 5 и WATCH D2, которые помогают следить за здоровьем и мониторить физическое состояние. Эти устройства обеспечивают точные данные о пульсе и артериальном давлении.

Особое внимание было уделено планшету Huawei MatePad Pro 13,2″ с OLED-экраном и технологией PaperMatte, которая имитирует ощущение письма на бумаге. Также был представлен стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения), который позволяет работать с приложением GoPaint для создания цифровых картин.

Источник:Huawei
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Huawei
,
#смартфон