Huawei представила тройной складной смартфон Mate XT Ultimate Design на выставке электроники MWC 2025

Кроме того, смартфон предлагает возможность просмотра трехмерного контента без 3D-очков. Huawei также продемонстрировал другие новинки, включая смартфоны серии Huawei Mate 70, которые предлагают ультрареалистичную съемку с точной цветопередачей.

Компания также представила улучшенные носимые устройства, такие как Huawei WATCH GT 5 и WATCH D2, которые помогают следить за здоровьем и мониторить физическое состояние. Эти устройства обеспечивают точные данные о пульсе и артериальном давлении.

Особое внимание было уделено планшету Huawei MatePad Pro 13,2″ с OLED-экраном и технологией PaperMatte, которая имитирует ощущение письма на бумаге. Также был представлен стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения), который позволяет работать с приложением GoPaint для создания цифровых картин.