Huawei представит новые смартфон и ноутбук Honor через неделю

Компания Huawei опубликовала в своём аккаунте Honor китайской социальной сети Weibo приглашение на следующий анонс. Мероприятие пройдёт 17 апреля в Пекине.

На нём будет представлен смартфон Honor 20i, а также новый ноутбук MagicBook 2019. Honor 20i станет первым дебютировавшим официально смартфоном серии Honor 20.

По предварительным данным, смартфон Honor 20i оснащается безрамочным 6,2-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ (1080 x 2340 пикселей) с каплевидным вырезом, тройной основной камерой 24+8+2 Мп, процессором Kirin 710, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 28 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3400 мАч. Смартфон работает под управлением оболочки EMUI на базе Android 9 Pie.