Huawei представит сразу три линейки смартфонов 23 марта. Какая же третья?

И хоть о Huawei Enjoy 60 известно не так много, по слухам новинка будет работать на базе Snapdragon 695 5G и под управлением HarmonyOS 3.0.

Также устройство получит 6,59-дюймовый дисплей и минимальную конфигурацию 8/128 ГБ. Смартфон также оснастят аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и быстрой проводной зарядкой на 22,5 Вт.