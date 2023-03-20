Huawei представит сразу три линейки смартфонов 23 марта. Какая же третья?А ведь ещё нас порадуют как минимум наушниками FreeBuds 5
Через пару дней, 23 марта, Huawei проведёт презентацию. Уже некоторое время было известно, что на ней нас ждут анонсы Huawei P60 и Mate X3. Теперь же появились новые подробности.
Фото: Gizmochina
Оказывается, китайский бренд готовится показать нам со сцены ещё один смартфон — Huawei Enjoy 60. Устройство получит элегантный дизайн и 48-мегапиксельный основной модуль камеры.
Ожидается, что новинка будет доступна как минимум в двух цветовых вариантах — золотом и сером. Но могут быть и другие варианты.
И хоть о Huawei Enjoy 60 известно не так много, по слухам новинка будет работать на базе Snapdragon 695 5G и под управлением HarmonyOS 3.0.
Также устройство получит 6,59-дюймовый дисплей и минимальную конфигурацию 8/128 ГБ. Смартфон также оснастят аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и быстрой проводной зарядкой на 22,5 Вт.