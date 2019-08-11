Huawei придумала, как сделать бюджетные смартфоны похожими на флагманы

В китайском Дунгуане сейчас проходит конференции для разработчиков HDC 2019 (Huawei Developer Conference). На ней копания Huawei продемонстрировала образец смартфона с интегрированным сканером отпечатков пальцев прямо в LCD-дисплей.
Образец демонстрировался в защитном чехле, скрывающем общий дизайн смартфона. Название модели также не было объявлено, как и прочие технические характеристики.
Интересно здесь то, что пока экранные сканеры отпечатков пальцев являются прерогативой дорогих моделей, поскольку для реализации этой функции требуется недешёвый OLED-дисплей.
По словам Huawei, массовое производство смартфона с LCD-дисплеем и встроенным в него сканером отпечатков пальцев начнётся совсем скоро.
В настоящий момент, смартфоны с LCD-дисплеями предлагаются в изобилии по цене дешевле 300 долларов. А сканер отпечатков пальцев в них если и есть, то встроен в корпус — на заднюю панель, боковую грань или домашнюю кнопку.