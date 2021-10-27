Huawei привезла в Россию новейший среднебюджетный смартфон nova 9

К сожалению, как и все последние смартфоны компании, новинка не получит сервисы Google. Вместо этого она будет работать под управлением EMIUI 12 с их собственными аналогами.

В основу девайс лёг чип Snapdragon 778G, в котором отключили 5G-модем. Это также связано с американскими санкциями, согласно которым Huawei лишена возможности закупать чипы с 5G.