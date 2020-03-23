Huawei привезла в Россию смартфон стоимостью 200 тысяч рублей

Huawei Mate Xs представляет из себя смартфон с двумя экранами, один из которых имеет 6,5- дюймовый экран, тогда как второй получил 6,38 дюймов. В то же время в развернутом виде новинка трансформируется в планшет с экраном диагональю в 8 дюймов. Работает устройство на базе флагманского процессора Kirin 990.Что касается фотовозможностей, то новинка получила четырехмодульную камеру с основным датчиком на 40 Мп, которая за счет особенностей конструкции смартфона является и фронтальной камерой.

Известно, что предзаказ на российском рынке станет доступным уже 27 марта, тогда как начало продаж запланировано на 31 марта.