Huawei привезёт в Россию нашумевший флагман Mate 60 Pro

Huawei привезёт в Россию нашумевший флагман Mate 60 ProВопреки более ранним прогнозам
После анонса Huawei Mate 60 Pro, многие были уверены, что глобальная версия смартфона не увидит свет. Это создавало впечатление, что российские покупатели не смогут приобрести новинку.
Однако, согласно данным Единого реестра ЕЭК, в России сертифицирован «Абонентский терминал HUAWEI модель ALN-L69», который соответствует Mate 60 Pro.
Это не китайская версия смартфона, которая имеет индексы ALN-AL00 и ALN-AL80. Модель с индексом ALN-L69 является специальной версией, предназначенной для российского рынка.
Что касается характеристик, то Huawei Mate 60 Pro оснащён LTPO-экраном с разрешением 2720 х 1260, процессором Kirin 9000S, 12 ГБ оперативной памяти, внутренним хранилищем от 256 ГБ, тройной камерой и аккумулятором на 5000 мАч.
К сожалению, точных сроков анонса и цен новинки пока нет.
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