Huawei привезёт в Россию нашумевший флагман Mate 60 Pro

Однако, согласно данным Единого реестра ЕЭК, в России сертифицирован «Абонентский терминал HUAWEI модель ALN-L69», который соответствует Mate 60 Pro.

Это не китайская версия смартфона, которая имеет индексы ALN-AL00 и ALN-AL80. Модель с индексом ALN-L69 является специальной версией, предназначенной для российского рынка.

Что касается характеристик, то Huawei Mate 60 Pro оснащён LTPO-экраном с разрешением 2720 х 1260, процессором Kirin 9000S, 12 ГБ оперативной памяти, внутренним хранилищем от 256 ГБ, тройной камерой и аккумулятором на 5000 мАч.

К сожалению, точных сроков анонса и цен новинки пока нет.

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/portal.eec.registry.ui/directoryform.aspx?itemid=232&listid=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&viewid=859ec98d-f4fe-423a-b6bc-d01b53fd4b7c