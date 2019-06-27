Huawei призывает разработчиков саботировать Android

В качестве аргумента “за” эту идею, он привел следующий довод: фирменный компилятор Huawei Ark станет доступен сторонним разработчикам уже в этом августе и при этом будет иметь открытый исходный код. По заявлению разработчиков компании, Ark существенно повышает плавность и быстродействие системы, а также обеспечивает улучшенную работу стороннего ПО. Так, Android-приложения, перекомпилированные под Ark, будут работать на 60% быстрее, чем они работают на “зеленом роботе”.

По мнению экспертов из Китая, основной проблемой Huawei, при запуске HongMeng OS, может стать отсутствие экосистемы. В связи с этим компания и создала Ark с открытым исходным кодом: благодаря такому шагу компания надеется привлечь достаточное количество разработчиков к системе Huawei, что в свою очередь позволит разработке выйти на рынок в идеальном для пользователя формате.