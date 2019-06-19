Huawei продаст больше всех смартфонов в России вопреки санкциям

По данным российского мультиотраслевого инвестиционно-промышленного холдинга GS Group, смартфоны китайской Huawei впервые стали лидерами по объему поставок в России.

Huawei опередила по продажам Samsung и Apple в первом квартале 2019 года. На долю этих трёх компаний приходится 85% всего российского рынка смартфонов с ценой выше 7 тысяч рублей. Компания Huawei увеличила поставки смартфонов в 2,5 раза - до 2,6 млн устройств. Samsung продала 2,1 млн смартфонов, обеспечив себе рост на 11%, а поставки Apple упали почти в 2 раза, до 600 тыс.

Эксперты GS Group отмечают, что основная причина роста популярности Huawei в России в том, что «российские потребители высоко оценили технологичность и надежность смартфонов Huawei при относительно умеренной цене», а также в отсутствии новых прорывных моделей в линейке основных конкурентов.

В дальнейшем аналитики прогнозируют, что во втором и третьем кварталах 2019 года Huawei снова уступит Samsung, но по итогам года восстановит лидерство на российском рынке после выхода собственной операционной системы взамен Android и целого ряда перспективных сервисов для владельцев Huawei.