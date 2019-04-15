Huawei продаёт рекордное количество флагманов P30 Pro несмотря на высокую цену

Продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro в Китае оказались рекордными, несмотря на высокую для китайского рынка стоимость. Так, по данным китайских источников поставки в Китае достигают 100 тысяч смартфонов в день.

По другим данным, продажи ещё выше — в фирменном онлайн-магазине VMall и на площадке JD.com продажи Huawei P30 и P30 Pro уже составили более 100 тысяч и 144 тысяч смартфонов. Если рассматривать модели отдельно, то P30 Pro на JD.com продано 82140 штук, а P30 — 62 245 штук. Цена для Китая составляет 595 и 820 долларов, соответственно.

Продажи в России Huawei P30 и P30 Pro начались в прошедшую субботу, 13 апреля, по рекомендованной розничной цене 69 990, 49 990 рублей соответственно.