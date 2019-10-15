Huawei продолжает бить рекорды продаж в России

Так, по данным Института маркетинговых исследований GfK, во втором квартале текущего года дочерняя компания китайской Huawei стала самым быстрорастущим A-брендом на территории Российской Федерации. Помимо этого производитель не сбавляет собственных оборотов и в других странах — в некоторых регионах показатели продаж смартфонов Honor выросли в 5 и более раз.

Аналитики обращают отдельное внимание на том факте, что прежде смартфоны бренда пользовались наибольшей популярностью на рынке Китая, но уже сейчас Honor начал проникать на лидерские позиции в европейский и ближневосточный регионы. Так, с января по июнь 2019 года продажи смартфонов компании на территории Северо-Западной Европе выросли на 110%, при этом в таких странах, как Финляндия, Чехия, Италия и Франция Honor закрепился в первой пятерке производителей смартфонов по принадлежащей доле рынка.