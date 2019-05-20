После новостей о «технологическом бойкоте» Huawei со стороны Google, Intel, Qualcomm и других американских гигантов, китайская компания выступила с официальным пояснением.

В сообщении пресс-службы Huawei говорится:

Huawei внесла существенный вклад в разработку и рост Android по всему миру. Как один из ключевых глобальных партнеров Android, мы плотно работали и над платформой с открытым исходным кодом, чтобы разработать экосистему, которая принесет пользу как пользователям, так и отрасли. Huawei продолжит предоставлять обновления для системы безопасности и послепродажное обслуживание для всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, включая уже проданные или еще находящиеся на складах в международном масштабе. Мы будем продолжать создавать безопасную и устойчивую программную экосистему, чтобы обеспечить лучший опыт для всех пользователей по всему миру.

Проще говоря, Huawei продолжит обновлять Android на смартфонах и планшетах, но только устранять уязвимости, без привнесения новых функций. Также не прекратится поддержка смартфонов и других устройств.

Вчера вечером стало известно, что компания Google прекратила сотрудничество с китайской Huawei в связи с вышедшим около недели назад указом Трампа. В рамках этих мер, на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android, будущие модели не получат фирменных сервисов Google. Китайский производитель сможет пользоваться открытой версией Android. Представитель Google отметил, что на уже купленных смартфонах и планшетах Huawei не перестанут работать ни онлайн-магазин приложений Google Play, ни Google Play Protect.

Также к «технологическому бойкоту» присоединился ряд других компаний-партнёров, имеющих критическую важность для Huawei, включая Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.