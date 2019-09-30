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Huawei "прокачает" свой сверхпопулярный бюджетный смартфон

Старт продаж в Китае уже завтра
Стало известно, что компания Huawei откроет старт продаж обновленной версии популярного смартфона Honor 9X для жителей Китая уже 1 октября.

В обновленной версии Honor 9X имеется 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней памяти. На данный момент аппарат представлен лишь в черном дизайне, однако ожидается, что уже завтра компания анонсирует обновление цветовой палитры смартфона. На сегодняшний день информация о стоимости устройства не разглашается.

Напомним, что предыдущая версия Honor 9X была представлена в трех версиях: основная на 4 Гбайт оперативной памяти и 64 внутренней, версия на 6 Гбайт оперативной и 64 или 128 Гбайт внутренней памяти. Поскольку модификация на 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти стоила порядка 265$ можно предположить, что обновленная модель едва ли выйдет дешевле 280$.

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