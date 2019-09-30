Huawei "прокачает" свой сверхпопулярный бюджетный смартфон

В обновленной версии Honor 9X имеется 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней памяти. На данный момент аппарат представлен лишь в черном дизайне, однако ожидается, что уже завтра компания анонсирует обновление цветовой палитры смартфона. На сегодняшний день информация о стоимости устройства не разглашается.

Напомним, что предыдущая версия Honor 9X была представлена в трех версиях: основная на 4 Гбайт оперативной памяти и 64 внутренней, версия на 6 Гбайт оперативной и 64 или 128 Гбайт внутренней памяти. Поскольку модификация на 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти стоила порядка 265$ можно предположить, что обновленная модель едва ли выйдет дешевле 280$.