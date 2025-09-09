HUAWEI Pura 80: 60 тыс рублей за смартфон с крутой камерой без переплаты

В подарок пользователи получают три месяца подписки «Алиса Про» и год обслуживания по программе HUAWEI Care+. Главная особенность Pura 80 — камера XMAGE с системой ультрареалистичной цветопередачи и гиперспектральным сенсором, способным восстанавливать цвета с точностью до 120%.

Основной модуль на 50 Мп оснащен переменной диафрагмой f/1.4–4.0 и оптической стабилизацией. Дополняет его 12-Мп перископический телеобъектив.

Смартфон получил ИИ-функции, включая удаление объектов с фото, управление жестами, интеллектуальное подавление шумов во время звонков и встроенного ассистента Алису, умеющую редактировать тексты и анализировать изображение с камеры.

За автономность отвечает аккумулятор на 5170 мАч с проводной зарядкой 66 Вт и беспроводной 50 Вт. Корпус защищен стеклом Kunlun второго поколения, которое в 25 раз устойчивее к падениям.